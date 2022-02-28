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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2022 15:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli Ispartakule) kapsamında, 678 Ada 11 Parsel A2, D1, D2, D3, D4, D5 Bloklar, Sosyal Tesis, Kapalı Otopark ve Ada Dışı Altyapı Hatlarının kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 24.02.2022 tarihinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005093


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RALYH 8,00 26.795.996 % 9,89  
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Altın Ons 1.911 1.912 20,67  
Altın Gr. 848 848 9,02  
Cumhuriyet 5.646 5.732 30,00  
Tam 5.617 5.763 31,37  
Yarım 2.715 2.788 15,18  
Çeyrek 1.362 1.394 7,59  
Gümüş.Ons 24,47 24,50 0,24  
Gümüş Gr. 10,82 10,83 0,07  
B. Petrol 97,97 97,97 3,85  
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