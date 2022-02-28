***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 15:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli Ispartakule) kapsamında, 678 Ada 11 Parsel A2, D1, D2, D3, D4, D5 Bloklar, Sosyal Tesis, Kapalı Otopark ve Ada Dışı Altyapı Hatlarının kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 24.02.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005093
BIST
16:201.938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -13,91
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
16:2013,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0224
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
16:2015,5368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0936
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
16:20847,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,02
|Açılış
|: 847,73
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.762.416
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|26.795.996
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|91.556.724
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|8.324.122
|% -9,59
|
|AEFES
|24,72
|57.189.379
|% -7,90
|
|AGESA
|21,20
|3.572.577
|% -7,67
|
|IHEVA
|1,00
|36.704.968
|% -7,41
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|THYAO
|25,96
|3.573.741.475
|% -4,91
|
|KRDMD
|11,75
|2.022.685.448
|% 3,80
|
|EREGL
|31,02
|1.891.129.666
|% -0,45
|
|TUPRS
|190,90
|1.183.418.043
|% 6,11
|
|GARAN
|11,17
|964.384.765
|% -1,85
|
|KRDMD
|11,75
|2.022.685.448
|% 3,80
|
|YKBNK
|3,57
|625.088.622
|% -2,72
|
|THYAO
|25,96
|3.573.741.475
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,00
|252.933.244
|% -1,96
|
|HUNER
|2,57
|320.407.658
|% -3,75
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8085
|13,8199
|% 0,18
|
|Euro
|15,5109
|15,5524
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,4347
|18,5271
|% -0,07
|
|Frank
|14,8804
|14,9700
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6666
|3,6850
|% 0,00
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|20,67
|
|Altın Gr.
|848
|848
|9,02
|
|Cumhuriyet
|5.646
|5.732
|30,00
|
|Tam
|5.617
|5.763
|31,37
|
|Yarım
|2.715
|2.788
|15,18
|
|Çeyrek
|1.362
|1.394
|7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|3,85
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 15 kaybederek (% -0.33 ) 2, 174
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, TRKCM
-
16:33
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IHYAY, AEFES
-
16:33XU100
Endeks 1, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 22, 598.00 milyon TL de
-
16:33ERCB
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 40.64 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 128 adet işlem