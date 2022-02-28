***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 17:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3456/2 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Durmaz Oto. Petrol Ürün. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Kardelen Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Pramid Yapı Yol Enerji İnş. A.Ş. İş Ort. ile 22.02.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli:
1.221.000.000 TL+KDV
'
dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005143
BIST
17:451.944
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|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
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|EDATA
|22,10
|9.930.531
|% 9,95
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|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
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|RALYH
|8,00
|27.479.572
|% 9,89
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|OZKGY
|7,12
|102.614.342
|% 9,88
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|PKENT
|381,60
|11.615.891
|% -10,00
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|AEFES
|24,22
|74.592.509
|% -9,76
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|IHYAY
|0,66
|11.996.694
|% -9,59
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|AGESA
|20,88
|4.607.344
|% -9,06
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|IHEVA
|1,00
|39.122.125
|% -7,41
|
|THYAO
|25,70
|4.307.370.696
|% -5,86
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|KRDMD
|11,78
|2.390.046.289
|% 4,06
|
|EREGL
|31,24
|2.321.315.409
|% 0,26
|
|TUPRS
|191,90
|1.420.461.449
|% 6,67
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|GARAN
|11,16
|1.286.100.119
|% -1,93
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|YKBNK
|3,56
|807.376.164
|% -3,00
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|KRDMD
|11,78
|2.390.046.289
|% 4,06
|
|THYAO
|25,70
|4.307.370.696
|% -5,86
|
|EKGYO
|2,00
|313.605.206
|% -1,96
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|HUNER
|2,77
|402.525.512
|% 3,75
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|17:45
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8019
|13,8137
|% 0,13
|
|Euro
|15,5206
|15,5790
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,4723
|18,5649
|% 0,14
|
|Frank
|14,9692
|15,0593
|% 0,82
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|Riyal
|3,6691
|3,6875
|% 0,07
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|17:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|849
|849
|10,05
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|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
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|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
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|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
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|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
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|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,19
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