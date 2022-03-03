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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2022 18:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Köy Zekeriyaköy), 1791 Ada 2 Parsel 38, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102 Bloklar Ve Bu Bloklara Ait Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 25.02.2022 tarihinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006952


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ISKUR 1.206.975,00 1.206.975 % 10,00  
KOZAL 128,90 1.148.250.484 % 9,98  
KOZAA 21,96 514.932.167 % 9,96  
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Altın Ons 1.929 1.929 3,69  
Altın Gr. 875 875 2,99  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,16 25,18 -0,11  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,01  
B. Petrol 112 112 -1,05  
Seans Raporu 17:50
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