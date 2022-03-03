***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 18:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Köy Zekeriyaköy), 1791 Ada 2 Parsel 38, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102 Bloklar Ve Bu Bloklara Ait Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 25.02.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006952
BIST
17:522.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 33,42
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:5214,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:5215,6903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0189
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:52874,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,72
|Açılış
|: 874,99
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:50
|PKENT
|374,00
|21.090.314
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.148.250.484
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.932.167
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.881.612
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,25
|143.676.169
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KZBGY
|44,72
|12.416.946
|% -8,73
|
|KONKA
|10,38
|146.056.538
|% -6,32
|
|SANEL
|9,40
|9.429.376
|% -5,34
|
|KRDMD
|13,47
|4.046.231.774
|% 4,74
|
|THYAO
|25,96
|3.223.870.259
|% -0,08
|
|EREGL
|35,28
|3.052.871.879
|% 2,32
|
|ASELS
|23,82
|2.000.869.726
|% 3,75
|
|GARAN
|11,76
|1.689.558.202
|% 1,20
|
|KRDMD
|13,47
|4.046.231.774
|% 4,74
|
|YKBNK
|3,66
|718.880.273
|% 0,27
|
|PETKM
|7,86
|1.262.170.105
|% 2,88
|
|GARAN
|11,76
|1.689.558.202
|% 1,20
|
|DOHOL
|2,64
|346.001.261
|% 2,33
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0956
|14,1065
|% 0,12
|
|Euro
|15,6120
|15,6525
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,8054
|18,8997
|% -0,09
|
|Frank
|15,2855
|15,3776
|% 0,26
|
|Riyal
|3,7458
|3,7646
|% 0,05
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,69
|
|Altın Gr.
|875
|875
|2,99
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,05
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
-
17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY