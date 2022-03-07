***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2022 19:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468/2 Parsel 1.Etap İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. ile 04.03.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli:
785.571.000 TL+KDV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007955
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,4232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2090
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4250
En Düşük
14,1994
18:0515,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1320
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
18:05917,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 17,87
|Açılış
|: 917,11
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4148
|14,4250
|% 1,48
|
|Euro
|15,6763
|15,7132
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,8476
|18,9422
|% 0,38
|
|Frank
|15,4939
|15,5872
|% 0,34
|
|Riyal
|3,8311
|3,8503
|% 1,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|13,27
|
|Altın Gr.
|917
|917
|18,19
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,12
|
|B. Petrol
|123
|123
|5,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FRIGO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.54 ) 1, 812
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, EKIZ, FADE, ULUUN, PETUN
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, SANEL, AVHOL, USAK, GWIND
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17:58
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