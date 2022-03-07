***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, "İstanbul Kartal Esentepe 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 12713 Ada 1 Parselde yer alan 90 adet Konut ve 11 adet Ticari Ünite , 12714 Ada 1 Parselde yer alan 466 adet Konut ve 26 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 593 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 04.03.2022 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007956BIST