***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2022 19:15
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, "İstanbul Kartal Esentepe 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 12713 Ada 1 Parselde yer alan 90 adet Konut ve 11 adet Ticari Ünite , 12714 Ada 1 Parselde yer alan 466 adet Konut ve 26 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 593 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 04.03.2022 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007956
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1985
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4127
En Düşük
14,1994
18:0515,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1196
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
18:05917,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 18,03
|Açılış
|: 917,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3941
|14,4131
|% 1,40
|
|Euro
|15,6526
|15,6948
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,8432
|18,9377
|% 0,35
|
|Frank
|15,4796
|15,5728
|% 0,25
|
|Riyal
|3,8228
|3,8420
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|10,56
|
|Altın Gr.
|917
|917
|17,72
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,15
|
|B. Petrol
|123
|123
|5,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FRIGO
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17:58
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17:58
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