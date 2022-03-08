***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2013Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul-Cer Loft)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-16 No.lu Protokol ile 105.968.270 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 206.244.369,68 TL'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008047BIST