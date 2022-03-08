***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2022 10:09
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul-Cer Loft)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-16 No.lu Protokol ile 105.968.270 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 206.244.369,68 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008047
BIST
10:192.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.000
En Düşük
1.986
10:1914,5009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1287
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5023
En Düşük
14,3429
10:1915,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1472
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7932
En Düşük
15,5959
10:19940,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 17,42
|Açılış
|: 940,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,64
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler10:17
|KOZAL
|143,00
|431.875.929
|% 8,75
|
|KOZAA
|25,08
|176.925.203
|% 8,10
|
|IPEKE
|16,51
|39.033.412
|% 7,98
|
|EKIZ
|7,69
|1.192.999
|% 7,85
|
|ULUUN
|8,65
|61.186.189
|% 6,79
|
|USAK
|1,38
|10.605.504
|% -6,76
|
|SANEL
|7,72
|1.150.985
|% -5,39
|
|MARTI
|1,96
|1.551.821
|% -4,39
|
|IHLAS
|0,50
|1.277.683
|% -3,85
|
|PKENT
|332,70
|1.187.901
|% -3,84
|
|KRDMD
|14,32
|463.337.222
|% -0,90
|
|KOZAL
|143,00
|431.875.929
|% 8,75
|
|THYAO
|25,48
|215.959.132
|% -1,62
|
|EREGL
|34,56
|205.790.062
|% -0,06
|
|GARAN
|11,75
|177.164.477
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,32
|463.337.222
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,10
|50.107.737
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,64
|70.270.944
|% 0,00
|
|PETKM
|8,11
|125.364.128
|% 0,62
|
|GARAN
|11,75
|177.164.477
|% 0,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4824
|14,4906
|% 0,82
|
|Euro
|15,7616
|15,7909
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,9130
|19,0078
|% 0,69
|
|Frank
|15,5867
|15,6806
|% 0,80
|
|Riyal
|3,8518
|3,8711
|% 0,87
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|19,52
|
|Altın Gr.
|938
|938
|15,72
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|0,27
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,97
|