***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 14:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi sınırlarında yer alan toplam 329.321,30 m2 yüz ölçümlü arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008689
BIST
15:002.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 23,71
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
15:0014,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2240
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6749
En Düşük
14,4349
15:0016,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3303
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1548
En Düşük
15,7698
15:00947,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,08
|Açılış
|: 947,39
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler15:00
|GZNMI
|16,94
|404.256
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|395.461
|% 9,94
|
|SASA
|55,40
|1.945.238.551
|% 9,16
|
|ISGYO
|8,20
|242.696.044
|% 9,04
|
|SNGYO
|5,99
|50.600.527
|% 8,51
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,74
|14.730.243
|% -6,80
|
|RYSAS
|4,29
|12.956.031
|% -6,33
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|25,98
|4.095.908.453
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,63
|2.299.688.726
|% 0,27
|
|SASA
|55,40
|1.945.238.551
|% 9,16
|
|KOZAL
|140,10
|1.714.913.113
|% -3,11
|
|SISE
|13,33
|1.393.288.745
|% 3,25
|
|ODAS
|1,47
|240.254.854
|% 3,52
|
|THYAO
|25,98
|4.095.908.453
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,63
|2.299.688.726
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,66
|509.319.336
|% 1,10
|
|SISE
|13,33
|1.393.288.745
|% 3,25
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6663
|14,6746
|% 1,55
|
|Euro
|16,1026
|16,1347
|% 2,09
|
|Sterlin
|19,2129
|19,3092
|% 1,73
|
|Frank
|15,7269
|15,8216
|% 1,46
|
|Riyal
|3,8942
|3,9138
|% 1,35
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-38,21
|
|Altın Gr.
|948
|949
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|6.282
|6.377
|34,00
|
|Tam
|6.255
|6.416
|38,92
|
|Yarım
|3.023
|3.104
|18,83
|
|Çeyrek
|1.516
|1.552
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,32
|0,03
|
|B. Petrol
|124
|124
|-3,72
|