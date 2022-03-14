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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2022 12:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) mülkiyet ve tasarrufundaki muhtelif taşınmazların, toplam 3.910.322.975,48-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) arasında protokol imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010248


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Altın Gr. 931 931 -10,60  
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Tam 6.129 6.283 -46,22  
Yarım 2.962 3.039 -22,36  
Çeyrek 1.486 1.520 -11,18  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 -0,61  
Gümüş Gr. 11,95 11,96 -0,30  
B. Petrol 108 108 -4,39  
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