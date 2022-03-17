***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesine ait 807 Ada 6 Parselde yer alan 310 adet konut ve 20 adet ticari üniteden oluşan toplam 330 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 14.03.2022 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011154BIST