***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 19:46
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye) kapsamında, 1353 Ada 4 Parsel 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 Bloklar ile Bu Bloklara Ait Otopark, İstinat Perdeleri ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 17.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011867
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0465
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0140
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3324
18:05922,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,53
|Açılış
|: 922,46
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
925,51
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8239
|14,8361
|% 0,31
|
|Euro
|16,3322
|16,3497
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,4510
|19,5485
|% 0,10
|
|Frank
|15,8227
|15,9180
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9409
|3,9606
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|17,46
|
|Altın Gr.
|922
|922
|8,53
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,14
|
|B. Petrol
|117
|117
|8,73
|