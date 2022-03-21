***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye) kapsamında, 1353 Ada 4 Parsel 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 Bloklar ile Bu Bloklara Ait Otopark, İstinat Perdeleri ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 17.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011867BIST