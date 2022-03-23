***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 10:29
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çanakkale Kepez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012184
BIST
10:362.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,53
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.192
10:3614,8167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0056
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:3616,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0123
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:36914,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,37
|Açılış
|: 914,74
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ENSRI
|16,94
|21.546.913
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|19.732.806
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.616.693
|% 9,98
|
|KARTN
|60,90
|62.900.240
|% 8,07
|
|KONKA
|13,14
|44.468.101
|% 7,62
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|259,90
|43.505.249
|% -9,38
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYEN
|11,31
|14.097.697
|% -4,88
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,09
|1.018.093.969
|% 1,34
|
|THYAO
|28,68
|458.595.262
|% 0,56
|
|EREGL
|33,58
|366.729.992
|% -0,65
|
|KRDMD
|15,31
|334.085.658
|% 0,33
|
|HEKTS
|17,38
|247.774.243
|% 0,29
|
|GARAN
|12,09
|1.018.093.969
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,36
|104.950.073
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,08
|178.218.989
|% -0,49
|
|ODAS
|1,66
|44.926.260
|% 0,61
|
|PETKM
|8,89
|213.776.505
|% 0,68
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8044
|14,8167
|% -0,04
|
|Euro
|16,3247
|16,3468
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,5864
|19,6846
|% -0,11
|
|Frank
|15,7961
|15,8912
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9384
|3,9582
|% -0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-1,88
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,61
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, BIMAS, EREGL
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, TOASO
-
10:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 05 artarak (% 0.36 ) 1, 984
-
10:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, NETAS, ENSRI
-
10:51
ISYAT, ALKA, KONKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında