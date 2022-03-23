***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 10:29
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Büyükyalı İstanbul), 774 Ada 70 Parsel Cami ve Bu Parsele Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 18.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012183
BIST
12:032.187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,65
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
12:0314,8268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
12:0316,3435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0156
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
12:03917,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,50
|Açılış
|: 917,62
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
918,01
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ENSRI
|16,94
|31.638.715
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|21.346.273
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.149.735
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,22
|21.845.664
|% 8,52
|
|KUTPO
|45,92
|79.268.902
|% 8,46
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.651.514
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYCES
|68,60
|6.128.883
|% -5,31
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,05
|1.391.920.098
|% 1,01
|
|THYAO
|28,56
|1.037.843.818
|% 0,14
|
|KRDMD
|15,24
|688.241.641
|% -0,13
|
|EREGL
|33,30
|636.747.517
|% -1,48
|
|SISE
|14,23
|423.629.941
|% -0,84
|
|GARAN
|12,05
|1.391.920.098
|% 1,01
|
|YKBNK
|4,07
|345.347.983
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|191.791.675
|% 0,85
|
|ODAS
|1,65
|88.254.355
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,24
|688.241.641
|% -0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8217
|14,8268
|% 0,03
|
|Euro
|16,3316
|16,3435
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,5290
|19,6270
|% -0,40
|
|Frank
|15,7889
|15,8840
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9371
|3,9569
|% -0,10
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|4,94
|
|Altın Gr.
|918
|918
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|7,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|26,71
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|12,92
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|6,46
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,86
|