***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesi kapsamında geliştirilen Büyükyalı projesinde yer alan 368 adet bağımsız bölüm, KDV Dahil 2.908.317.000 TL toplam bedel ile vadeli olarak Yüklenici Özak Yenigün Ziylan İş Ortaklığı tarafından satın alınmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı KDV dahil 1.076.077.290 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013641BIST