***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2022 12:49
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesi kapsamında geliştirilen Büyükyalı projesinde yer alan 368 adet bağımsız bölüm, KDV Dahil 2.908.317.000 TL toplam bedel ile vadeli olarak Yüklenici Özak Yenigün Ziylan İş Ortaklığı tarafından satın alınmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı KDV dahil 1.076.077.290 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013641
BIST
12:402.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 19,48
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.192
En Düşük
2.182
12:4014,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0143
|Açılış
|: 106,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 109,4900
|
14,8416
En Düşük
14,7891
12:4016,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1074
|Açılış
|: 25,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,6300
|
16,3921
En Düşük
16,2656
12:4011,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,12
|Açılış
|: 11,74
|
|Önceki Kapanış
|: 11,85
|
11,93
En Düşük
11,72
BIST En Aktif Hisseler12:40
|ULUSE
|93,65
|1.167.254
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.713.653
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,24
|85.613.348
|% 8,64
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|PSGYO
|15,53
|88.263.907
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|39.476.225
|% -9,95
|
|PKENT
|229,30
|29.336.652
|% -6,98
|
|KAPLM
|67,50
|16.305.599
|% -4,93
|
|PAPIL
|20,84
|6.895.268
|% -4,49
|
|THYAO
|29,40
|1.157.895.987
|% 1,17
|
|KARSN
|5,58
|1.057.990.071
|% 8,14
|
|SISE
|14,60
|858.056.274
|% 2,82
|
|KRDMD
|15,24
|756.594.432
|% 0,59
|
|ODAS
|1,88
|543.847.875
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|543.847.875
|% 4,44
|
|KARSN
|5,58
|1.057.990.071
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,40
|357.419.275
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,85
|223.106.098
|% 6,94
|
|DOHOL
|3,36
|264.172.412
|% 3,70
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8223
|14,8297
|% 0,10
|
|Euro
|16,3741
|16,3855
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,3638
|19,4609
|% 0,14
|
|Frank
|15,7826
|15,8777
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% 0,17
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-10,70
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.130
|-76,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|-80,62
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-19,50
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,16
|