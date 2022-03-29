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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2022 12:49
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesine ait 807 Ada 13 Parselde yer alan 197 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşan toplam 209 adet bağımsız bölüme, 807 Ada 14 Parselde yer alan 216 adet konut ve 9 adet ticari üniteden oluşan toplam 225 adet bağımsız bölüme, 813 Ada 10 Parselde yer alan 156 adet konut ve 23 adet ticari üniteden oluşan toplam 179 adet bağımsız bölüm olmak üzere proje genelinde toplam 613 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 25.03.2022 tarihinde alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013643


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Tam 6.019 6.169 -68,61  
Yarım 2.909 2.984 -33,19  
Çeyrek 1.459 1.492 -16,60  
Gümüş.Ons 24,45 24,48 -0,42  
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B. Petrol 111 111 1,35  
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