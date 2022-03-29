***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2022 12:49
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesine ait 807 Ada 13 Parselde yer alan 197 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşan toplam 209 adet bağımsız bölüme, 807 Ada 14 Parselde yer alan 216 adet konut ve 9 adet ticari üniteden oluşan toplam 225 adet bağımsız bölüme, 813 Ada 10 Parselde yer alan 156 adet konut ve 23 adet ticari üniteden oluşan toplam 179 adet bağımsız bölüm olmak üzere proje genelinde toplam 613 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 25.03.2022 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013643
BIST
14:452.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 21,36
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.196
En Düşük
2.182
14:4514,7273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0881
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
14:4516,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0345
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
14:45910,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,31
|Açılış
|: 910,50
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,45
BIST En Aktif Hisseler14:43
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.354.741
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|17.955.156
|% 9,81
|
|KARSN
|5,65
|1.320.344.355
|% 9,50
|
|GZNMI
|40,50
|106.777.263
|% 9,34
|
|PSGYO
|15,53
|95.525.533
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.910.159
|% -9,95
|
|PKENT
|229,70
|34.124.956
|% -6,82
|
|KAPLM
|66,20
|26.997.874
|% -6,76
|
|ENSRI
|17,39
|139.403.127
|% -5,69
|
|THYAO
|29,34
|1.415.289.190
|% 0,96
|
|KARSN
|5,65
|1.320.344.355
|% 9,50
|
|SISE
|14,73
|1.316.749.417
|% 3,73
|
|KRDMD
|15,24
|889.777.208
|% 0,59
|
|EREGL
|32,70
|805.225.693
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|652.799.960
|% 6,67
|
|KARSN
|5,65
|1.320.344.355
|% 9,50
|
|EKGYO
|2,40
|392.945.855
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,88
|277.041.323
|% 8,67
|
|DOHOL
|3,32
|333.848.018
|% 2,47
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6787
|14,6951
|% -0,81
|
|Euro
|16,2734
|16,2971
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,3241
|19,4210
|% -0,07
|
|Frank
|15,7747
|15,8697
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9402
|3,9600
|% 0,11
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-16,47
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|-75,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|-68,61
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,19
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,60
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,35
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:57AKSGY
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 970, 280 adet işlem
-
14:56ZOREN
Yüzde 8.67 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 069, 249 adet işlem
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, EREGL
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 09 artarak (% 0.93 ) 1, 967
-
14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, ULUSE, KENT