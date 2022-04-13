***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 18:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla, toplam 6.429.770.925 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 190.513 m2 büyüklüğe ulaşan, 1.043 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda 410.371.594 TL (KDV hariç) değerindeki 67 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2022 yılı ilk çeyrek sonu verilerine göre, hedefimiz olan 3,19 milyar TL'yi %100 oranında aştığımız görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir.
Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020136
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,9050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0946
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9050
En Düşük
15,7820
18:05928,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,24
|Açılış
|: 928,36
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.893.436
|% 9,99
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.826.445
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.460.780
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.803.685
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.256.207
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|284.006.667
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.069.519
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.284.860
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,52
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5869
|14,5937
|% -0,03
|
|Euro
|15,8712
|15,8982
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,9826
|19,0778
|% 0,42
|
|Frank
|15,5473
|15,6409
|% -0,15
|
|Riyal
|3,8799
|3,8993
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|11,62
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,62
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
-
17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem