***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla, toplam 6.429.770.925 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 190.513 m2 büyüklüğe ulaşan, 1.043 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.Bu satışların toplamda 410.371.594 TL (KDV hariç) değerindeki 67 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2022 yılı ilk çeyrek sonu verilerine göre, hedefimiz olan 3,19 milyar TL'yi %100 oranında aştığımız görülmektedir.Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir.Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020136BIST