***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 18:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Çekmeköy 1. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" nin yer teslimi, Yüklenici Mesa Mesken Sanayii A.Ş.'ne 14.04.2022 Perşembe günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021194
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.475
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2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6344
En Yüksek
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|: 0,21%
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|Açılış
|: 14,6100
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|Önceki Kapanış
|: 14,6250
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14,6487
En Düşük
14,5755
18:0515,8451
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929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|16,94
|18.416.952
|% 10,00
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.432.601
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,16
|83.389.103
|% 7,41
|
|ERSU
|4,90
|62.804.992
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.721.489
|% -4,92
|
|PKART
|17,40
|13.961.415
|% -4,40
|
|CASA
|119,90
|350.620
|% -3,23
|
|ISSEN
|18,35
|29.972.649
|% -3,22
|
|GARAN
|13,90
|2.488.049.539
|% 1,46
|
|THYAO
|37,72
|2.307.693.417
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,95
|1.654.804.355
|% -1,01
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.477.509
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,30
|1.312.448.649
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,95
|1.654.804.355
|% -1,01
|
|TSKB
|1,89
|580.225.415
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.477.509
|% 1,36
|
|ODAS
|2,33
|591.370.708
|% 0,87
|
|GARAN
|13,90
|2.488.049.539
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6333
|14,6450
|% 0,28
|
|Euro
|15,8226
|15,8466
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0495
|19,1450
|% -0,00
|
|Frank
|15,4563
|15,5494
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8890
|3,9085
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|