***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 16:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Hoşdere Emlak Konutları Vadi Evleri 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 27.04.2022 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022077
BIST
17:352.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,82
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:3514,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0357
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:3515,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0410
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:35924,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,14
|Açılış
|: 924,24
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:35
|DAGHL
|19,29
|10.077.895
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.392.619
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.832.049
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|272.931.360
|% 9,80
|
|SMRTG
|17,00
|248.193.938
|% 8,83
|
|ISGYO
|11,07
|54.465.071
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.711.452
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|60.524.528
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.202.045
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.855.531
|% -9,37
|
|THYAO
|38,18
|3.419.747.986
|% 1,43
|
|GARAN
|14,29
|3.267.489.933
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,25
|2.544.684.350
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,25
|2.433.064.546
|% 0,19
|
|TUPRS
|256,00
|2.063.913.654
|% 1,79
|
|ODAS
|2,53
|1.375.427.393
|% 6,30
|
|YKBNK
|5,25
|2.433.064.546
|% 0,19
|
|TSKB
|2,02
|930.526.052
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.050.771.840
|% 0,00
|
|HALKB
|6,05
|1.460.592.686
|% 2,72
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6660
|14,6723
|% 0,24
|
|Euro
|15,8237
|15,8350
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,0154
|19,1108
|% 0,14
|
|Frank
|15,4346
|15,5276
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8991
|3,9187
|% 0,37
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-26,28
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-7,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,00
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 5 artarak (% 0.41 ) 2, 817
-
17:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, TSKB
-
17:50XU100
Endeks 2, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 49, 703.00 milyon TL de
-
17:50BOSSA
Yüzde 8.17 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 967, 357 adet işlem
-
17:49PEKGY
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 444, 553 adet işlem