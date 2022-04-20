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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2022 10:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 28.04.2022 Perşembe günü saat 11:00'da yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022242


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YKSLN 9,04 36.437.779 % 4,99  
ISFIN 4,02 128.441.323 % 4,96  
SNKRN 26,50 104.702 % 4,91  
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Dolar 14,6656 14,6720 % 0,15  
Euro 15,8718 15,8826 % 0,42  
Sterlin 19,0245 19,1199 % 0,21  
Frank 15,3813 15,4740 % 0,39  
Riyal 3,9004 3,9199 % 0,14  
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11:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 -8,21  
Altın Gr. 917 917 -1,79  
Cumhuriyet 6.150 6.242 -58,00  
Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 24,89 24,92 -0,27  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 -0,07  
B. Petrol 109 109 1,50  
Seans Raporu 11:11
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