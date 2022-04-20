***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 10:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 28.04.2022 Perşembe günü saat 11:00'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022242
BIST
11:132.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -16,34
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.503
11:1314,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0198
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:1315,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0628
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8813
En Düşük
15,8030
11:13915,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,55
|Açılış
|: 915,97
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:11
|DAGHL
|21,00
|4.910.189
|% 8,86
|
|SMRTG
|18,10
|198.687.427
|% 5,36
|
|YKSLN
|9,04
|36.437.779
|% 4,99
|
|ISFIN
|4,02
|128.441.323
|% 4,96
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|ISGYO
|10,41
|43.487.617
|% -5,96
|
|KAPLM
|52,55
|3.394.405
|% -5,91
|
|PEGYO
|1,38
|10.806.195
|% -5,48
|
|ASUZU
|88,65
|12.937.134
|% -4,88
|
|MEPET
|3,61
|5.086.571
|% -4,50
|
|THYAO
|39,14
|1.873.199.330
|% 0,98
|
|PETKM
|10,46
|688.562.822
|% 1,75
|
|GARAN
|14,14
|650.488.185
|% -0,28
|
|KRDMD
|16,36
|619.068.834
|% -0,24
|
|EREGL
|35,78
|596.731.911
|% -0,28
|
|ODAS
|2,52
|281.482.632
|% -0,40
|
|ZOREN
|2,24
|196.155.452
|% 2,75
|
|YKBNK
|5,20
|443.590.435
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,88
|238.175.548
|% -0,69
|
|PETKM
|10,46
|688.562.822
|% 1,75
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6656
|14,6720
|% 0,15
|
|Euro
|15,8718
|15,8826
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,0245
|19,1199
|% 0,21
|
|Frank
|15,3813
|15,4740
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9004
|3,9199
|% 0,14
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-8,21
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,50
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KCHOL
-
11:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, THYAO, BIMAS
-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 24 kaybederek (% -0.41 ) 2, 261
-
11:26
NATEN, SMRTG, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:26
PEGYO, ASUZU, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında