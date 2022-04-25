***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 2. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Aydur İnş. Taah. Tic. ve San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. & Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 25.04.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 1.230.000.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023534BIST