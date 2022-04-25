***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 17:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 2. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Aydur İnş. Taah. Tic. ve San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. & Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 25.04.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 1.230.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023534
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0322
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
18:0515,8499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0717
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05900,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -15,30
|Açılış
|: 900,37
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7732
|14,7749
|% 0,22
|
|Euro
|15,8359
|15,8499
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,7181
|18,8120
|% -0,80
|
|Frank
|15,3587
|15,4512
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-36,27
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-15,70
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,25
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem