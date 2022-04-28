***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 10:41
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yeni proje yatırım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 950.000.000 Türk Lirası tutarında üç yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024695
BIST
10:412.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 22,27
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
10:4114,7806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0278
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7314
10:4115,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0228
|Açılış
|: 15,6700
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|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
10:41893,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -4,83
|Açılış
|: 893,52
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler10:38
|EGGUB
|251,90
|8.210.429
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|18.109.969
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|10.686.141
|% 9,97
|
|UFUK
|28,54
|530.930
|% 9,94
|
|GEDIK
|9,34
|15.369.291
|% 9,50
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|KZBGY
|64,05
|9.153.414
|% -7,44
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,22
|185.875.759
|% -6,15
|
|BMSCH
|8,09
|14.261.541
|% -5,60
|
|THYAO
|41,64
|1.601.226.237
|% 2,81
|
|GARAN
|15,04
|1.023.476.328
|% 0,47
|
|SISE
|18,22
|452.027.861
|% 2,24
|
|AKBNK
|9,22
|350.908.926
|% 0,77
|
|EREGL
|34,36
|324.732.905
|% 0,06
|
|ALBRK
|1,22
|185.875.759
|% -6,15
|
|EKGYO
|2,70
|203.343.866
|% 2,66
|
|GARAN
|15,04
|1.023.476.328
|% 0,47
|
|YKBNK
|5,03
|291.388.082
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,17
|60.604.468
|% 6,36
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7661
|14,7733
|% -0,24
|
|Euro
|15,6153
|15,6429
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,5097
|18,6026
|% -0,06
|
|Frank
|15,1830
|15,2744
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9277
|3,9474
|% -0,20
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-2,48
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,43
|