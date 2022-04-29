***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 15:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 29.04.2022 tarihinde saat 10:00'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 2.264.600.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 792.610.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35
YILDIZLAR İNŞ. VE TİC. A.Ş. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025516
BIST
16:212.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,58
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:2114,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0656
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8608
En Düşük
14,7579
16:2115,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0860
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:21911,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 11,40
|Açılış
|: 911,88
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ARENA
|14,30
|22.843.430
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.475.477
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.576.776
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.739.842
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|33.890.184
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,82
|30.413.829
|% -8,90
|
|TCELL
|21,62
|271.933.389
|% -6,41
|
|THYAO
|40,44
|2.965.811.465
|% -0,15
|
|SISE
|17,93
|1.141.650.068
|% 1,24
|
|GARAN
|14,97
|1.098.665.298
|% -0,07
|
|AKBNK
|8,82
|1.009.209.586
|% -1,67
|
|TUPRS
|233,90
|884.412.756
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,59
|758.619.796
|% -2,26
|
|ODAS
|2,42
|437.148.520
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,15
|206.999.585
|% -4,96
|
|YKBNK
|4,81
|637.571.954
|% -2,04
|
|AKBNK
|8,82
|1.009.209.586
|% -1,67
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8510
|14,8577
|% 0,46
|
|Euro
|15,6398
|15,6458
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,5804
|18,6735
|% 1,19
|
|Frank
|15,2230
|15,3147
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9475
|3,9673
|% 0,47
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|15,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,79
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.171
|99,00
|
|Tam
|6.050
|6.201
|98,64
|
|Yarım
|2.924
|3.000
|47,72
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|23,86
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,61
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34TKFEN
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 19.62 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 641, 630 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TKFEN, TTKOM
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 39 kaybederek (% -0.98 ) 2, 160
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, YUNSA, ARENA, MERKO, CEMTS, UFUK, KNFRT
-
16:33
OYAYO, SERVE, QUAGR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında