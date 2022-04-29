***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 15:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi, "İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Evora İzmir) kapsamında, 8110 Ada 1 Parselde yer alan 232 adet konut ve 96 adet ticari üniteden oluşan toplam 328 adet bağımsız bölüm ve 8115 Ada 3 Parselde yer alan 451 adet konut ve 93 adet ticari üniteden oluşan toplam 544 adet bağımsız bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır.
Proje kapsamında Yapı Ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız bölüm sayısı 1.195 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025520
BIST
15:412.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,93
|Açılış
|: 2.433
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|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:4114,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0605
|Açılış
|: 14,8450
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|Önceki Kapanış
|: 14,7750
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14,8527
En Düşük
14,7579
15:4115,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0878
|Açılış
|: 15,6300
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|Önceki Kapanış
|: 15,5300
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15,7024
En Düşük
15,5143
15:41911,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 10,57
|Açılış
|: 911,06
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:41
|EGSER
|23,76
|52.074.591
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.278.570
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.725.180
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.399.017
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.468.219
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.546.309
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|33.111.120
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,00
|28.833.943
|% -8,31
|
|TKFEN
|19,57
|516.037.385
|% -6,72
|
|THYAO
|40,66
|2.798.074.008
|% 0,40
|
|AKBNK
|8,86
|954.852.427
|% -1,23
|
|SISE
|17,91
|952.388.065
|% 1,13
|
|TUPRS
|234,70
|821.782.282
|% -1,39
|
|EREGL
|33,38
|793.995.180
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,61
|703.832.855
|% -1,51
|
|ODAS
|2,44
|415.499.544
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|184.399.191
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|579.966.643
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|954.852.427
|% -1,23
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8462
|14,8501
|% 0,41
|
|Euro
|15,6387
|15,6460
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,5659
|18,6590
|% 1,11
|
|Frank
|15,1977
|15,2892
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9466
|3,9664
|% 0,45
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,66
|
|Altın Gr.
|912
|913
|12,02
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|94,00
|
|Tam
|6.046
|6.196
|94,32
|
|Yarım
|2.922
|2.997
|45,63
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|22,81
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,36
|
Seans Raporu
15:41
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15:54PNSUT
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15:53XU100
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15:53ENJSA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 340, 154 adet işlem
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15:51TKFEN
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 031, 055 adet işlem
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15:49TCELL
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 020, 743 adet işlem