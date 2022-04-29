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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2022 15:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimiz projelerinden İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi, "İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Evora İzmir) kapsamında, 8110 Ada 1 Parselde yer alan 232 adet konut ve 96 adet ticari üniteden oluşan toplam 328 adet bağımsız bölüm ve 8115 Ada 3 Parselde yer alan 451 adet konut ve 93 adet ticari üniteden oluşan toplam 544 adet bağımsız bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır.
Proje kapsamında Yapı Ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız bölüm sayısı 1.195 olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025520


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Altın Ons 1.911 1.911 16,66  
Altın Gr. 912 913 12,02  
Cumhuriyet 6.074 6.166 94,00  
Tam 6.046 6.196 94,32  
Yarım 2.922 2.997 45,63  
Çeyrek 1.466 1.499 22,81  
Gümüş.Ons 23,17 23,19 0,03  
Gümüş Gr. 11,06 11,07 0,06  
B. Petrol 109 109 1,36  
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