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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.05.2022 17:45
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Hoşdere Emlak Konutları Vadi Evleri 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin sözleşmesi, Yüklenici Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş.  ile 16.05.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 1.275.000.000 TL + KDV'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030933


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Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
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