***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 19:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri" nin Yer Teslimi, Yüklenici Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş.'ne 23.05.2022 Pazartesi günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032221
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|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
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|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
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|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
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|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
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|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
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|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
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|POLTK
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|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
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|GARAN
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|2.851.551.029
|% -0,33
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|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
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|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
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|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
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|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
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|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
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|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
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|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,0907
|16,1002
|% 1,10
|
|Euro
|17,2497
|17,2907
|% 1,50
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|Sterlin
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|Frank
|16,6527
|16,7530
|% 1,40
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|Riyal
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|4,2899
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.865
|1.866
|12,03
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|Altın Gr.
|961
|961
|12,58
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,26
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|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,21
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|B. Petrol
|111
|111
|-0,25
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