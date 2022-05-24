***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 19:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 24.05.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. Söz konusu ihalenin ön yeterlilik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.
İhale komisyonu tarafından isteklilere ait ön yeterlik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032223
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|MZHLD
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|ORCAY
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|KGYO
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|NUGYO
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|EKGYO
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|% -0,79
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|Dolar
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|Euro
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|Altın Gr.
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|964
|14,86
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|6.507
|133,00
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|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
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|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
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|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
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|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,25
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|Gümüş Gr.
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|11,42
|0,25
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|110
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