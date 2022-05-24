***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 20:00
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 06.06.2022 Pazartesi günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032224
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
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|Önceki Kapanış
|: 2.381
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2.399
En Düşük
2.373
18:0516,1166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1910
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,3048
|Açılış
|: 17,2100
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|Önceki Kapanış
|: 16,8200
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17,3542
En Düşük
16,8668
18:05964,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,00
|Açılış
|: 964,79
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|Önceki Kapanış
|: 948,79
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966,86
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1130
|16,1486
|% 1,40
|
|Euro
|17,2841
|17,3399
|% 1,78
|
|Sterlin
|20,1140
|20,2149
|% 0,68
|
|Frank
|16,6879
|16,7884
|% 1,62
|
|Riyal
|4,2780
|4,2995
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|11,79
|
|Altın Gr.
|965
|965
|16,05
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,01
|