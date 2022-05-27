***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 14:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 26.05.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. Söz konusu ihalenin ön yeterlilik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.
İhale komisyonu tarafından isteklilere ait ön yeterlik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032918
BIST
15:552.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,08
|Açılış
|: 2.454
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|Önceki Kapanış
|: 2.451
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2.470
En Düşük
2.441
15:5516,3254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0234
|Açılış
|: 16,4000
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|Önceki Kapanış
|: 16,3500
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16,4053
En Düşük
16,3123
15:5517,4986
En Yüksek
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|: -0,35%
|| -0,0610
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,6366
En Düşük
17,4828
15:55977,09
En Yüksek
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|: 0,46%
|| 4,50
|Açılış
|: 977,09
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|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:55
|HATEK
|21,34
|42.371.536
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.733.433
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|296.780.742
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,84
|187.722.545
|% 7,45
|
|MPARK
|35,46
|153.904.538
|% 6,68
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|374.599.008
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,43
|22.960.518
|% -6,54
|
|PRKAB
|33,48
|52.630.929
|% -5,64
|
|THYAO
|44,84
|3.694.438.067
|% 0,85
|
|KARSN
|6,80
|2.214.377.491
|% 6,25
|
|EREGL
|33,00
|1.581.962.234
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,64
|1.435.164.011
|% -0,07
|
|SISE
|20,52
|1.259.478.988
|% -1,82
|
|KARSN
|6,80
|2.214.377.491
|% 6,25
|
|AKFGY
|2,74
|374.599.008
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,78
|501.715.196
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,49
|579.369.643
|% -1,32
|
|HALKB
|5,64
|698.198.570
|% 1,99
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3143
|16,3254
|% -0,14
|
|Euro
|17,4875
|17,4986
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,6487
|20,7523
|% 0,50
|
|Frank
|17,0626
|17,1654
|% 0,50
|
|Riyal
|4,3587
|4,3805
|% 0,33
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,15
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.461
|6.624
|30,40
|
|Yarım
|3.123
|3.204
|14,71
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,19
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,38
|
Seans Raporu
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