***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 12:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.05.2022 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 02.06.2022 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033530
BIST
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|MRGYO
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|SILVR
|14,13
|6.759.195
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|OZRDN
|11,74
|2.526.708
|% 9,93
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|MZHLD
|73,00
|15.861.835
|% 9,61
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|ESCOM
|16,05
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|% 8,81
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|KZBGY
|69,90
|26.058.331
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|AKFGY
|2,25
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|AVGYO
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|ROYAL
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|THYAO
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|4.095.978.591
|% -0,81
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|TUPRS
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|1.384.153.328
|% 6,06
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|SASA
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|% 3,63
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|GARAN
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|ASELS
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|% 0,50
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|EKGYO
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|533.633.826
|% 1,12
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|TSKB
|2,26
|381.612.827
|% 7,11
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|YKBNK
|4,65
|789.565.867
|% 2,20
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|SKBNK
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|149.800.671
|% 2,40
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|ODAS
|2,73
|294.672.656
|% 1,11
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|13:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3954
|16,4041
|% 0,15
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|Euro
|17,5716
|17,5900
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,6140
|20,7174
|% -0,24
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|Frank
|17,0520
|17,1547
|% 0,08
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|Riyal
|4,3622
|4,3840
|% 0,20
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-5,74
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|Altın Gr.
|977
|977
|-0,39
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|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|5,00
|
|Tam
|6.471
|6.632
|4,31
|
|Yarım
|3.128
|3.208
|2,09
|
|Çeyrek
|1.569
|1.604
|1,05
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|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
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|B. Petrol
|120
|120
|1,92
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