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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2022 12:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 30.05.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 5.115.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.790.250.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35
DAĞ MİM. VE MÜH. YAPI GAY. TİC. SAN. A.Ş.. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033531


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 1,54 20.315.651 % 10,00  
SILVR 14,13 6.759.195 % 9,96  
OZRDN 11,74 2.526.708 % 9,93  
MZHLD 73,00 15.742.581 % 9,61  
ESCOM 16,05 35.101.426 % 8,81  
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13:35 Alış Satış %  
Dolar 16,4022 16,4079 % 0,17  
Euro 17,6082 17,6278 % -0,21  
Sterlin 20,6120 20,7154 % -0,25  
Frank 17,0442 17,1469 % 0,03  
Riyal 4,3624 4,3843 % 0,21  
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13:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 -5,61  
Altın Gr. 977 977 -0,32  
Cumhuriyet 6.502 6.600 5,00  
Tam 6.471 6.632 4,31  
Yarım 3.128 3.208 2,09  
Çeyrek 1.569 1.604 1,05  
Gümüş.Ons 21,80 21,82 -0,18  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,07  
B. Petrol 120 120 1,95  
Seans Raporu 13:35
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