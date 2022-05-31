***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 12:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 30.05.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 5.115.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.790.250.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35
DAĞ MİM. VE MÜH. YAPI GAY. TİC. SAN. A.Ş.. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033531
BIST
13:372.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,14
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:3716,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0239
|Açılış
|: 16,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:3717,5900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0757
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5732
13:37974,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,55
|Açılış
|: 974,89
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:35
|MRGYO
|1,54
|20.315.651
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.759.195
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.526.708
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,00
|15.742.581
|% 9,61
|
|ESCOM
|16,05
|35.101.426
|% 8,81
|
|KZBGY
|69,90
|26.034.646
|% -9,75
|
|AKFGY
|2,25
|189.973.730
|% -8,91
|
|AVGYO
|3,12
|20.184.096
|% -6,87
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,26
|8.655.967
|% -3,83
|
|THYAO
|49,12
|4.088.532.897
|% -0,81
|
|TUPRS
|274,60
|1.379.301.666
|% 6,02
|
|SASA
|35,48
|1.337.390.405
|% 3,80
|
|GARAN
|14,65
|1.232.862.023
|% 1,95
|
|ASELS
|24,30
|995.410.537
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,72
|532.875.684
|% 1,12
|
|DOHOL
|4,01
|744.249.304
|% 1,52
|
|TSKB
|2,26
|379.988.376
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,64
|782.312.791
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,28
|149.800.623
|% 2,40
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4022
|16,4079
|% 0,17
|
|Euro
|17,6082
|17,6278
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,6120
|20,7154
|% -0,25
|
|Frank
|17,0442
|17,1469
|% 0,03
|
|Riyal
|4,3624
|4,3843
|% 0,21
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-5,61
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|5,00
|
|Tam
|6.471
|6.632
|4,31
|
|Yarım
|3.128
|3.208
|2,09
|
|Çeyrek
|1.569
|1.604
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,95
|