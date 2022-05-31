***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 14:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı)'nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-4 No.lu Protokol ile 1.527.000.300 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.751.992.140,78 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033545
BIST
16:112.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,67
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
16:1116,3790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 16,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
16:1117,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1048
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
16:11974,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,51
|Açılış
|: 974,93
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MRGYO
|1,54
|22.452.284
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.277.253
|% 9,98
|
|SILVR
|14,13
|6.845.727
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.606.152
|% 9,93
|
|OZGYO
|2,41
|81.016.209
|% 8,07
|
|KZBGY
|69,75
|30.216.244
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|273.247.579
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|GLBMD
|6,37
|6.787.615
|% -4,35
|
|TUREX
|12,26
|13.095.521
|% -3,77
|
|EKGYO
|2,79
|841.523.260
|% 3,72
|
|TTKOM
|9,68
|699.437.286
|% 3,42
|
|HALKB
|5,84
|645.021.819
|% 1,39
|
|KOZAL
|197,10
|531.609.270
|% -0,20
|
|VAKBN
|4,28
|389.101.323
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,79
|841.523.260
|% 3,72
|
|ALBRK
|1,36
|190.319.234
|% 7,09
|
|ODAS
|2,75
|345.795.759
|% 1,85
|
|AKFGY
|2,23
|273.247.579
|% -9,72
|
|HALKB
|5,84
|645.021.819
|% 1,39
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3700
|16,3835
|% 0,02
|
|Euro
|17,5324
|17,5552
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,5433
|20,6463
|% -0,58
|
|Frank
|16,9891
|17,0914
|% -0,29
|
|Riyal
|4,3581
|4,3800
|% 0,11
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-3,75
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|6.490
|6.588
|-7,00
|
|Tam
|6.459
|6.622
|-5,52
|
|Yarım
|3.122
|3.203
|-2,66
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,81
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:23HUNER
Yüzde 4.35 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 532, 620 adet işlem
-
16:22PINSU
Yüzde 4.16 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 207, 129 adet işlem
-
16:21ALBRK
Yüzde 7.87 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 223, 661 adet işlem
-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 92 artarak (% 0.71 ) 2, 835
-
16:20TUPRS
Yüzde 6.68 oranında artışla 276.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 178, 203 adet işlem