***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 14:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye)'nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-4 No.lu Protokol ile 1.876.392.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 2.539.654.848,34 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033546
BIST
17:572.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 17,28
|Açılış
|: 2.539
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|Önceki Kapanış
|: 2.527
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2.554
En Düşük
2.528
17:5716,3881
En Yüksek
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|: 0,05%
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|Açılış
|: 16,4050
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|Önceki Kapanış
|: 16,3730
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16,4373
En Düşük
16,3367
17:5717,5973
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 977,44
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980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ALCAR
|314,60
|50.684.359
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.638.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.535.921
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.045.116
|% 9,96
|
|BURCE
|24,70
|11.890.826
|% -9,79
|
|KZBGY
|69,90
|40.169.175
|% -9,75
|
|AKFGY
|2,23
|305.266.348
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|THYAO
|49,08
|6.588.926.494
|% -0,89
|
|TUPRS
|271,00
|2.787.590.257
|% 4,63
|
|SISE
|20,82
|2.316.426.825
|% 0,81
|
|SASA
|37,10
|2.189.914.055
|% 8,54
|
|SAHOL
|21,18
|1.878.100.165
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,85
|1.430.651.466
|% 5,95
|
|YKBNK
|4,69
|1.476.729.077
|% 3,08
|
|DOHOL
|4,01
|1.122.426.832
|% 1,52
|
|TSKB
|2,23
|579.564.663
|% 5,69
|
|KARSN
|6,98
|1.699.288.980
|% -3,99
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3801
|16,3909
|% 0,07
|
|Euro
|17,5689
|17,5911
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,5986
|20,7019
|% -0,31
|
|Frank
|17,0520
|17,1548
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3575
|4,3793
|% 0,09
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-8,96
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,09
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|B. Petrol
|119
|119
|1,83
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