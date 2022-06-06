***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 12:03
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 16.06.2022 Perşembe günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034799
BIST
14:372.645
En Yüksek
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|: 1,67%
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|Açılış
|: 2.620
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|: 2.601
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2.650
En Düşük
2.620
14:3716,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
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|Açılış
|: 16,5930
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|Önceki Kapanış
|: 16,5050
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16,5938
En Düşük
15,9954
14:3717,8410
En Yüksek
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|Açılış
|: 17,7700
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 977,20
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989,65
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler14:37
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.411.589
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|37.692.295
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.500.533
|% 9,89
|
|KNFRT
|7,94
|20.526.356
|% 9,82
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,45
|79.183.882
|% -6,87
|
|SANFM
|33,86
|9.699.652
|% -3,09
|
|HEDEF
|6,72
|29.430.444
|% -3,03
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|THYAO
|47,80
|2.942.921.602
|% -0,38
|
|SASA
|43,38
|2.806.927.269
|% -1,18
|
|SISE
|21,74
|1.896.746.282
|% 4,42
|
|AKBNK
|8,90
|1.402.612.308
|% 1,60
|
|EREGL
|35,26
|1.119.560.214
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,87
|683.741.548
|% 3,24
|
|ODAS
|2,99
|589.842.768
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,90
|1.402.612.308
|% 1,60
|
|DOHOL
|4,13
|640.753.701
|% 4,82
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|TSKB
|2,36
|322.297.581
|% 6,79
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|14:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,5811
|16,5884
|% 1,06
|
|Euro
|17,8083
|17,8410
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,7724
|20,8766
|% 1,64
|
|Frank
|17,1800
|17,2835
|% 1,12
|
|Riyal
|4,4100
|4,4322
|% 1,08
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,30
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,56
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.679
|51,00
|
|Tam
|6.548
|6.711
|44,16
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,36
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,35
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|B. Petrol
|120
|120
|0,59
|