***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 12:42
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 06.06.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. Söz konusu ihalenin ön yeterlilik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.
İhale komisyonu tarafından isteklilere ait ön yeterlik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035190
BIST
13:342.644
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995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:32
|MARTI
|1,40
|30.465.885
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.591.935
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.155.388
|% 9,94
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|TETMT
|279,50
|39.558.619
|% 8,97
|
|CEMTS
|31,92
|132.787.619
|% 8,94
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,00
|1.150.172.503
|% -6,03
|
|KUYAS
|6,89
|38.502.075
|% -4,83
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|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
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|PINSU
|5,13
|32.489.807
|% -3,75
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|THYAO
|48,28
|2.179.481.941
|% 0,88
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|SASA
|44,96
|1.610.800.224
|% 1,54
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|TOASO
|74,00
|1.150.172.503
|% -6,03
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|KARSN
|7,37
|1.140.665.166
|% 1,66
|
|SAHOL
|21,28
|993.567.354
|% 1,62
|
|ODAS
|3,06
|643.508.057
|% 2,00
|
|KARSN
|7,37
|1.140.665.166
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,88
|388.839.567
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,92
|555.312.752
|% -1,20
|
|TSKB
|2,41
|259.814.757
|% 3,43
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|13:32
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,7369
|16,7506
|% 1,07
|
|Euro
|17,9038
|17,9317
|% 1,07
|
|Sterlin
|20,8856
|20,9903
|% 0,95
|
|Frank
|17,0602
|17,1629
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4487
|4,4710
|% 1,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,98
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.598
|6.765
|73,19
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|35,41
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
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|B. Petrol
|119
|119
|-0,27
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