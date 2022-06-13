***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 20:15
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 13.06.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 5.050.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.515.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %30
İZKA İNŞ. TAAH. MÜH. LTD. ŞTİ. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037035
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1447
|Açılış
|: 17,2400
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|Önceki Kapanış
|: 17,0450
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17,2801
En Düşük
17,0425
18:0518,0864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,0000
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
18:051.015,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -14,92
|Açılış
|: 1.015,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2254
|17,2551
|% 0,85
|
|Euro
|18,0466
|18,0864
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,9309
|21,0359
|% -0,36
|
|Frank
|17,2648
|17,3688
|% 0,11
|
|Riyal
|4,5849
|4,6079
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-43,41
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-14,68
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.718
|6.851
|-89,00
|
|Yarım
|3.298
|3.351
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,70
|