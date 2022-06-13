***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 20:15
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 3.Etap 1.Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici SERRA Müh. Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile 13.06.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 635.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037036
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|DOBUR
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|TSGYO
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|199.119.258
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|% 0,64
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|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
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|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
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|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
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|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
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|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
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|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,2221
|17,2424
|% 0,77
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|Euro
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|18,0793
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|Sterlin
|20,9309
|21,0359
|% -0,36
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|Frank
|17,2648
|17,3688
|% 0,11
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|Riyal
|4,5849
|4,6079
|% 0,83
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-43,41
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|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-14,68
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.718
|6.851
|-89,00
|
|Yarım
|3.298
|3.351
|-44,00
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|Çeyrek
|1.652
|1.675
|-22,00
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|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,64
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|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,23
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|B. Petrol
|123
|123
|0,70
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