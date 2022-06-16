***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 16:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 28.06.2022 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037705
BIST
17:092.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -48,95
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:0917,2996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0619
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:0918,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1302
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
17:091.016,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.016,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:09
|SANEL
|6,16
|5.651.574
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.944.609
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.286.135
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.448.722
|% 9,89
|
|SELVA
|8,27
|18.811.647
|% 9,10
|
|FONET
|13,45
|123.069.374
|% -9,31
|
|MEGAP
|5,99
|68.230.449
|% -7,42
|
|MEGAP
|5,99
|68.230.449
|% -7,42
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|HEDEF
|6,74
|15.229.758
|% -5,87
|
|THYAO
|47,36
|4.417.912.884
|% -2,23
|
|SASA
|45,66
|2.828.817.949
|% 2,10
|
|EREGL
|29,28
|2.446.898.636
|% -2,27
|
|SISE
|21,16
|1.579.178.513
|% -2,94
|
|KRDMD
|13,08
|1.195.722.328
|% -0,91
|
|YKBNK
|4,65
|915.801.540
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,54
|495.179.897
|% -2,31
|
|DOHOL
|3,93
|615.563.538
|% -4,38
|
|ISCTR
|4,66
|705.951.743
|% -2,31
|
|ODAS
|2,98
|433.389.491
|% 1,71
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2934
|17,2996
|% 0,36
|
|Euro
|18,1143
|18,1498
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,0862
|21,1920
|% 0,87
|
|Frank
|17,7232
|17,8299
|% 2,71
|
|Riyal
|4,5960
|4,6191
|% 0,42
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-7,25
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|46,00
|
|Tam
|6.764
|6.867
|-4,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,01
|
Seans Raporu
17:09
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17:23MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 202, 893 adet işlem
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17:23MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 202, 893 adet işlem
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 24 kaybederek (% -2.08 ) 2, 220
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGGYO, UFUK, TSGYO, SANEL
-
17:22
GLBMD, EUREN, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında