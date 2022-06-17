***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 09:43
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden " İstanbul Çekmeköy 3. Etap 1. Kısım Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi " nin Yer Teslimi, Yüklenici SERRA MÜH. TAAH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne 15.06.2022 Çarşamba günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037844
BIST
18:052.485
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0
18:0517,3205
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En Düşük
17,2717
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1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|32,34
|77.635.149
|% 4,00
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|MPARK
|34,34
|19.109.170
|% 0,00
|
|TETMT
|254,00
|34.996.788
|% 0,00
|
|TEZOL
|18,15
|44.170.099
|% 0,00
|
|MAGEN
|13,10
|47.044.634
|% 0,00
|
|ADEL
|22,98
|2.105.683
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|19.961.533
|% 0,00
|
|AKCNS
|20,12
|3.542.947
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,31
|46.464.035
|% 0,00
|
|ALCTL
|26,58
|6.881.153
|% 0,00
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% 0,00
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 0,00
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% 0,00
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% 0,00
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2977
|17,3155
|% 0,10
|
|Euro
|18,1705
|18,1888
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,1842
|21,2905
|% -0,57
|
|Frank
|17,7889
|17,8961
|% -0,21
|
|Riyal
|4,5977
|4,6208
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-10,23
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.797
|6.912
|-54,00
|
|Yarım
|3.337
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,37
|