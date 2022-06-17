***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 09:57
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 29.06.2022 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037847
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
0
En Düşük
0
18:0517,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
18:0518,1873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0879
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
18:051.027,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,57
|Açılış
|: 1.027,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|32,34
|77.635.149
|% 4,00
|
|ULUFA
|2,52
|7.072.965
|% 0,00
|
|PCILT
|13,07
|16.341.342
|% 0,00
|
|EUYO
|2,57
|383.641
|% 0,00
|
|GLRYH
|3,21
|30.323.375
|% 0,00
|
|AKCNS
|20,12
|3.542.947
|% 0,00
|
|ADEL
|22,98
|2.105.683
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|19.961.533
|% 0,00
|
|ALCTL
|26,58
|6.881.153
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,31
|46.464.035
|% 0,00
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% 0,00
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 0,00
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% 0,00
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% 0,00
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3161
|17,3250
|% 0,15
|
|Euro
|18,1784
|18,1873
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,1574
|21,2635
|% -0,70
|
|Frank
|17,7920
|17,8992
|% -0,20
|
|Riyal
|4,5988
|4,6219
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-11,99
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.795
|6.910
|-56,00
|
|Yarım
|3.336
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,08
|