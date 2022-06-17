***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 09:57
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 16.06.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. Söz konusu ihalenin ön yeterlilik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.
İhale komisyonu tarafından isteklilere ait ön yeterlik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037848
BIST
10:042.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,32
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.492
10:0417,3216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:0418,2153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0599
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:041.026,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,40
|Açılış
|: 1.026,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,97
|87.243.243
|% 7,61
|
|TSGYO
|5,18
|12.915.944
|% 5,93
|
|BAKAB
|24,10
|753.540
|% 5,42
|
|SANEL
|6,42
|1.272.893
|% 4,22
|
|SNKRN
|31,80
|1.765.677
|% -4,79
|
|FONET
|12,80
|2.783.346
|% -4,12
|
|EUREN
|25,18
|14.202.031
|% -3,38
|
|TETMT
|245,90
|660.990
|% -3,19
|
|UFUK
|71,50
|748.188
|% -2,99
|
|THYAO
|47,46
|146.753.546
|% 0,25
|
|SASA
|45,78
|131.837.705
|% 0,75
|
|EREGL
|29,32
|98.361.224
|% 0,41
|
|PRDGS
|2,97
|87.243.243
|% 7,61
|
|SISE
|21,22
|76.168.238
|% 0,76
|
|PRDGS
|2,97
|87.243.243
|% 7,61
|
|ODAS
|3,02
|44.832.677
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|39.274.608
|% 0,77
|
|MOBTL
|1,76
|13.421.637
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,14
|8.645.175
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3163
|17,3216
|% 0,13
|
|Euro
|18,2064
|18,2153
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,1556
|21,2617
|% -0,71
|
|Frank
|17,7993
|17,9065
|% -0,15
|
|Riyal
|4,6008
|4,6239
|% 0,07
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-13,93
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.800
|6.907
|-59,00
|
|Yarım
|3.338
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,38
|
Seans Raporu
10:04
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10:19TSGYO
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10:18XU030
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10:18
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10:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:18XU100
Endeks 2, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 1, 096.00 milyon TL de