***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 10:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.06.2022 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 22.06.2022 Çarşamba günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038194
BIST
14:012.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,52
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
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2.555
En Düşük
2.529
14:0117,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0062
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:0118,2537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0682
|Açılış
|: 18,2400
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|Önceki Kapanış
|: 18,1900
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18,3525
En Düşük
18,0996
14:011.024,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.024,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|146.617.502
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,44
|3.680.244.935
|% 2,62
|
|EREGL
|28,00
|1.877.723.443
|% -2,91
|
|SASA
|45,88
|986.673.162
|% -0,35
|
|TUPRS
|258,50
|808.864.688
|% -3,69
|
|SISE
|22,00
|796.642.759
|% 0,46
|
|ODAS
|3,07
|671.084.689
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,89
|622.412.856
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,03
|411.733.742
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,64
|200.292.602
|% 0,76
|
|THYAO
|49,44
|3.680.244.935
|% 2,62
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3286
|17,3318
|% 0,04
|
|Euro
|18,2341
|18,2505
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,1610
|21,2671
|% 0,22
|
|Frank
|17,9287
|18,0367
|% 0,83
|
|Riyal
|4,6043
|4,6274
|% 0,02
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.804
|6.899
|-67,00
|
|Yarım
|3.340
|3.374
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,45
|