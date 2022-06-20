***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 11:00
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici CEVAHİR Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. & HB Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 17.06.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 6.174.285.714,29 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %35,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 2.161.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038195
BIST
12:072.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 34,07
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
12:0717,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3395
En Düşük
17,2805
12:0718,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1219
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3520
En Düşük
18,1722
12:071.022,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.022,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler12:05
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|2.216.074
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,32
|5.204.264
|% 9,93
|
|TBORG
|23,64
|119.287
|% 9,34
|
|AKMGY
|48,90
|5.644.253
|% 8,19
|
|SNKRN
|29,62
|118.539
|% -9,97
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|RYSAS
|8,25
|4.237.063
|% -3,73
|
|OYAYO
|7,00
|1.025.472
|% -2,64
|
|DENGE
|1,75
|3.030.283
|% -2,23
|
|THYAO
|52,05
|2.543.400.895
|% 2,36
|
|EREGL
|28,68
|2.204.235.743
|% 2,72
|
|SISE
|22,74
|1.001.958.115
|% 1,52
|
|AKBNK
|9,29
|635.624.570
|% 2,65
|
|SASA
|45,58
|556.801.455
|% 0,13
|
|YKBNK
|5,01
|541.453.238
|% 2,87
|
|ODAS
|3,13
|244.924.180
|% 1,29
|
|EREGL
|28,68
|2.204.235.743
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,66
|203.259.228
|% 1,53
|
|AKBNK
|9,29
|635.624.570
|% 2,65
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3266
|17,3363
|% 0,03
|
|Euro
|18,3310
|18,3439
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,2643
|21,3709
|% 0,45
|
|Frank
|17,8862
|17,9939
|% 0,25
|
|Riyal
|4,6044
|4,6275
|% -0,03
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,80
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.888
|-16,00
|
|Yarım
|3.332
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,40
|