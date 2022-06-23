***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 15:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. & HB Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı na 23.06.2022 Perşembe günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038882
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,3673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0148
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
18:0518,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0621
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
18:051.021,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.021,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.261.614
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.776.665
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.938.059
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.317.885
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.843.803
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.570.425
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.319.405
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|8.715.681
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.954.716.642
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.447.633.816
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.064.958.556
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.855.936.931
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.313.038.607
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.104.961.528
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|958.009.343
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|306.703.410
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.715.790
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.954.716.642
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3590
|17,3672
|% 0,08
|
|Euro
|18,3093
|18,3309
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,3020
|21,4089
|% 0,53
|
|Frank
|18,1198
|18,2289
|% 0,93
|
|Riyal
|4,6140
|4,6371
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|6,60
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.779
|6.886
|24,00
|
|Yarım
|3.328
|3.368
|12,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında