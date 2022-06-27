***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 17:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 4. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici KARPEM İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 27.06.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 420.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039489
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5212
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -0,3632
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
18:0517,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,2456
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
18:05970,65
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -21,46
|Açılış
|: 970,65
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5196
|16,5212
|% -2,15
|
|Euro
|17,4590
|17,5816
|% -1,38
|
|Sterlin
|20,2490
|20,3505
|% -1,97
|
|Frank
|17,2423
|17,3461
|% -1,74
|
|Riyal
|4,3977
|4,4198
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-3,56
|
|Altın Gr.
|967
|968
|-24,48
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.426
|6.590
|-272,00
|
|Yarım
|3.155
|3.223
|-133,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.611
|-67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|-0,24
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem