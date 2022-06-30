***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 12:36
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sn. Muhterem İnce, 29.06.2022 tarihi itibarı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ve görev aldığı tüm komitelerden istifa etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040274
BIST
13:482.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
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|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.383
13:4816,6461
En Yüksek
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|Açılış
|: 16,7000
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|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7695
En Düşük
16,5228
13:4817,3295
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 973,00
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981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler13:48
|KRSTL
|7,70
|4.619.515
|% 9,84
|
|ALMAD
|3,11
|1.187.998
|% 9,12
|
|RTALB
|7,38
|88.062.351
|% 8,69
|
|YGGYO
|22,60
|5.796.995
|% 8,55
|
|PEGYO
|1,87
|31.208.587
|% 8,09
|
|LIDFA
|11,34
|29.600.490
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.041.257
|% -9,98
|
|BERA
|14,78
|348.958.013
|% -7,10
|
|BASCM
|3,52
|228.588
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|130.352
|% -6,81
|
|THYAO
|46,04
|2.138.176.800
|% -0,30
|
|SISE
|21,50
|2.014.219.750
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,70
|707.960.798
|% 6,72
|
|EREGL
|26,68
|699.550.927
|% 0,53
|
|KRDMD
|11,07
|584.893.845
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,70
|707.960.798
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,32
|440.804.758
|% 0,70
|
|ODAS
|2,85
|291.008.577
|% -1,72
|
|TSKB
|1,96
|187.335.124
|% -2,97
|
|SISE
|21,50
|2.014.219.750
|% 3,97
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|13:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,6202
|16,6461
|% 0,05
|
|Euro
|17,3010
|17,3295
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,0860
|20,1867
|% -0,15
|
|Frank
|17,2491
|17,3530
|% -0,64
|
|Riyal
|4,4154
|4,4376
|% -0,17
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-7,44
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|6.482
|6.579
|-20,00
|
|Tam
|6.472
|6.560
|-81,00
|
|Yarım
|3.168
|3.207
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.603
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,12
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|B. Petrol
|112
|112
|-0,39
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