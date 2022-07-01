***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 15:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Çekmeköy 4. Etap 3. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi' nin yer teslimi, Yüklenici EGE YAPI A.Ş.'ye 30.06.2022 perşembe günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040717
BIST
17:082.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
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|Açılış
|: 2.409
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|Önceki Kapanış
|: 2.405
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2.453
En Düşük
2.400
17:0816,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 16,7800
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|Önceki Kapanış
|: 16,7050
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16,7780
En Düşük
16,6705
17:0817,4220
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 969,93
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971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ISSEN
|28,16
|60.267.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,20
|1.236.588.964
|% 8,94
|
|OZKGY
|6,00
|46.629.133
|% 8,89
|
|OZKGY
|6,00
|46.629.133
|% 8,89
|
|KRGYO
|7,58
|61.986.593
|% 8,75
|
|RTALB
|6,96
|120.855.873
|% -6,70
|
|GLRYH
|3,19
|38.337.487
|% -6,45
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,40
|23.646.354
|% -4,44
|
|OYAYO
|8,27
|2.742.821
|% -4,06
|
|THYAO
|49,00
|4.643.788.103
|% 4,70
|
|SISE
|21,30
|1.679.383.562
|% -0,93
|
|KOZAL
|185,20
|1.236.588.964
|% 8,94
|
|EREGL
|27,08
|1.087.926.189
|% -0,22
|
|TUPRS
|270,30
|912.094.846
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,74
|502.238.584
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,43
|571.501.274
|% 2,31
|
|ODAS
|2,91
|329.921.098
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,55
|453.613.208
|% 3,88
|
|THYAO
|49,00
|4.643.788.103
|% 4,70
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7556
|16,7668
|% 0,41
|
|Euro
|17,3922
|17,4220
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,0165
|20,1168
|% -1,24
|
|Frank
|17,3312
|17,4356
|% -0,45
|
|Riyal
|4,4529
|4,4753
|% 0,40
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,50
|
|Altın Gr.
|967
|968
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.466
|6.557
|-33,00
|
|Yarım
|3.165
|3.206
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.603
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,76
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,32
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|B. Petrol
|111
|111
|1,52
|