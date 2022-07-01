***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 19:36
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.06.2022 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 21.07.2022 perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040886
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
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|: 2.409
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2.453
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2.400
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975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7549
|16,7583
|% 0,36
|
|Euro
|17,4175
|17,4372
|% -0,51
|
|Sterlin
|20,1210
|20,2219
|% -0,73
|
|Frank
|17,3484
|17,4529
|% -0,35
|
|Riyal
|4,4513
|4,4736
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-8,50
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.463
|6.570
|-20,00
|
|Yarım
|3.163
|3.212
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.606
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,66
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|-0,28
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|B. Petrol
|111
|111
|2,15
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