***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden " İstanbul Çekmeköy 4. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi " nin Yer Teslimi, Yüklenici Karpem İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041658BIST