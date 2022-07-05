***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2022 16:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden " İstanbul Çekmeköy 4. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi " nin Yer Teslimi, Yüklenici Karpem İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041658
BIST
16:162.397
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GEREL
|4,62
|45.087.578
|% 10,00
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|CANTE
|43,20
|40.105.611
|% 8,00
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|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
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|GZNMI
|45,12
|28.926.921
|% 7,22
|
|HEKTS
|30,68
|1.167.957.135
|% 6,53
|
|ULUSE
|207,00
|13.769.967
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
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|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
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|THYAO
|47,06
|3.169.503.052
|% -1,30
|
|EREGL
|26,14
|1.285.860.034
|% 0,69
|
|HEKTS
|30,68
|1.167.957.135
|% 6,53
|
|SISE
|21,26
|1.122.318.319
|% 0,28
|
|SASA
|39,92
|1.107.316.575
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,84
|966.210.213
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,26
|719.156.389
|% -0,47
|
|ODAS
|2,75
|415.274.271
|% 0,73
|
|TSKB
|1,97
|169.974.995
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,71
|751.291.659
|% 0,37
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|16:14
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,0158
|17,0245
|% 1,18
|
|Euro
|17,4658
|17,4852
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,2603
|20,3619
|% -0,12
|
|Frank
|17,5064
|17,6119
|% 0,50
|
|Riyal
|4,5151
|4,5378
|% 1,10
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|16:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-12,48
|
|Altın Gr.
|981
|982
|3,94
|
|Cumhuriyet
|6.588
|6.688
|49,00
|
|Tam
|6.565
|6.654
|28,00
|
|Yarım
|3.214
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,63
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,11
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|B. Petrol
|109
|109
|-4,02
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