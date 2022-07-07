***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 15:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Evora İzmir)'nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 585.200.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.133.502.080,90 TL'ye yükselmiştir. Söz konusu Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin %20'si Emlak Konut'a aittir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043041
BIST
15:002.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,76
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:0017,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0154
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:0017,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0462
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:00967,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,41
|Açılış
|: 967,12
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.154.710
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|22.796.605
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.596.685
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|42.733.311
|% 9,66
|
|ULUSE
|172,90
|10.239.567
|% -7,19
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|EUKYO
|3,23
|208.455
|% -3,29
|
|OYAYO
|10,30
|6.697.630
|% -2,83
|
|THYAO
|48,94
|2.504.820.668
|% 1,07
|
|SISE
|21,42
|845.531.018
|% 0,28
|
|EREGL
|26,14
|778.921.870
|% -1,95
|
|TUPRS
|240,10
|664.336.498
|% -1,92
|
|SASA
|41,10
|566.283.789
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,82
|444.213.980
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,29
|384.476.626
|% 2,39
|
|ODAS
|2,85
|242.185.399
|% 2,89
|
|THYAO
|48,94
|2.504.820.668
|% 1,07
|
|AKBNK
|8,06
|403.856.270
|% 1,90
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2194
|17,2309
|% 0,09
|
|Euro
|17,5629
|17,5942
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,5938
|20,6971
|% 0,64
|
|Frank
|17,6615
|17,7679
|% 0,00
|
|Riyal
|4,5783
|4,6012
|% 0,13
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,04
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,05
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|-53,00
|
|Tam
|6.493
|6.578
|-30,00
|
|Yarım
|3.178
|3.217
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.608
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,03
|
Seans Raporu
15:00
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-
15:15KERVT
Yüzde 6.70 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 773, 002 adet işlem
-
15:14GWIND
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 100, 837 adet işlem
-
15:13BOBET
Yüzde 4.14 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 008, 200 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 2, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 14, 263.00 milyon TL de
-
15:12TUKAS
Yüzde 5.27 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 449, 244 adet işlem