***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Evora İzmir)'nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 585.200.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.133.502.080,90 TL'ye yükselmiştir. Söz konusu Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin %20'si Emlak Konut'a aittir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043041BIST