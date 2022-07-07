***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 15:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 4. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici ÖZ-KIYI İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 05.07.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 355.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043042
BIST
14:592.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,67
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:5917,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:5917,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:59967,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,41
|Açılış
|: 967,12
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|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:57
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.154.710
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|22.796.605
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.596.685
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|42.733.311
|% 9,66
|
|ULUSE
|172,90
|10.239.567
|% -7,19
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|EUKYO
|3,23
|208.455
|% -3,29
|
|OYAYO
|10,30
|6.697.630
|% -2,83
|
|THYAO
|48,94
|2.504.820.668
|% 1,07
|
|SISE
|21,42
|845.531.018
|% 0,28
|
|EREGL
|26,14
|778.921.870
|% -1,95
|
|TUPRS
|240,10
|664.336.498
|% -1,92
|
|SASA
|41,10
|566.283.789
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,82
|444.213.980
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,29
|384.476.626
|% 2,39
|
|ODAS
|2,85
|242.185.399
|% 2,89
|
|THYAO
|48,94
|2.504.820.668
|% 1,07
|
|AKBNK
|8,06
|403.856.270
|% 1,90
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2380
|17,2548
|% 0,23
|
|Euro
|17,5910
|17,6153
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,5914
|20,6947
|% 0,63
|
|Frank
|17,6589
|17,7653
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5783
|4,6013
|% 0,14
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,05
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|-53,00
|
|Tam
|6.490
|6.575
|-33,00
|
|Yarım
|3.177
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,07
|
Seans Raporu
14:57
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15:12XU100
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15:09CANTE
Yüzde 7.21 oranında artışla 49.64 lira fiyatla işlem gören hissede 733, 322 adet işlem
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15:08MAGEN
Yüzde 4.10 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 057 adet işlem