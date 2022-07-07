***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 15:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Avcılar Firuzköy Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Serra Müh. Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile 06.07.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 430.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043044
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En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KONYA
|1.090,80
|81.878.495
|% 9,99
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|IZFAS
|2,47
|3.356.753
|% 9,99
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|PSGYO
|9,83
|115.834.240
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.430.454
|% 9,96
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|FONET
|13,93
|27.114.027
|% 9,94
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|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
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|AKSGY
|2,90
|22.302.577
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
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|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|KOZAL
|164,40
|691.286.360
|% -2,87
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|THYAO
|49,10
|3.512.063.674
|% 1,40
|
|SISE
|21,46
|1.137.696.078
|% 0,47
|
|EREGL
|26,18
|1.118.444.255
|% -1,80
|
|TUPRS
|244,60
|1.069.248.738
|% -0,08
|
|SASA
|40,90
|736.547.515
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,83
|642.228.314
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,30
|631.432.730
|% 2,63
|
|ODAS
|2,84
|307.359.787
|% 2,53
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|AKBNK
|8,07
|621.335.183
|% 2,02
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|ISCTR
|4,52
|343.401.521
|% 1,80
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|17:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2184
|17,2459
|% 0,18
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|Euro
|17,5529
|17,6077
|% 0,34
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|Sterlin
|20,6423
|20,7458
|% 0,88
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|Frank
|17,6742
|17,7806
|% 0,08
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|Riyal
|4,5846
|4,6076
|% 0,27
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,63
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|Altın Gr.
|969
|969
|6,04
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|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
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|Tam
|6.492
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.178
|3.220
|-11,00
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|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|0,13
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|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,10
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|B. Petrol
|105
|105
|4,05
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